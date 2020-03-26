У Игоря Николаева заподозрили Covid-19

Известно, что у Николаева взяли анализы для проверки на наличие вируса. По данным Telegram-канала "112", диагноз предварительно положительный.

Напомним, сегодня известный писатель Борис Акунин сообщил в соцсетях, что у него коронавирс.

Ранее также стало известно, что в больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке госпитализировали Льва Лещенко и его жену Ирину. Позже диагноз подтвердился, вирус вызвал у исполнителя двухстороннюю пневмонию.