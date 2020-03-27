ВИДЕО ⟩ Российская пловчиха Ефимова показала тренировку в ванне

Российская пловчиха Юлия Ефимова не расслабляется даже в условиях самоизоляции. Спортсменка в своём Instagram разместила видео тренировки в ванне.
В ролике Ефимова плещет ногами в наполненной пеной ванной. "Плавательные практики дома", - написала Юлия.
March 26, 2020
Таким образом, пловчиха присоединилась к челленджу "Оставайся дома", который набрал популярность в связи с распространением коронавируса.
Ранее спортсменка показала в Instagram видео тренировки на балконе в нижнем белье.
Ефимова pic.twitter.com/N8vtpZkEnR— Великий Твитсби (@greattvetor) March 22, 2020
27-летняя Ефимова живёт и тренируется в США. На счету пловчихи пять побед на чемпионатах мира, а также бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.