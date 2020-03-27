Пт, 27.03.2020
Есть доказательства того, что в Латвии происходит трансмиссия коронавируса. Эту информацию следует воспринимать серьезно. Заразиться можно и выйдя в общество эпидемиолог Юрий Перевощиков

ВИДЕО ⟩ Российская пловчиха Ефимова показала тренировку в ванне

Юлия Ефимова

ФОТО: instagram.com/pryanya93

Российская пловчиха Юлия Ефимова не расслабляется даже в условиях самоизоляции. Спортсменка в своём Instagram разместила видео тренировки в ванне.

В ролике Ефимова плещет ногами в наполненной пеной ванной. "Плавательные практики дома", - написала Юлия.

Таким образом, пловчиха присоединилась к челленджу "Оставайся дома", который набрал популярность в связи с распространением коронавируса.

Ранее спортсменка показала в Instagram видео тренировки на балконе в нижнем белье.

27-летняя Ефимова живёт и тренируется в США. На счету пловчихи пять побед на чемпионатах мира, а также бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

Последние новости

НАВЕРХ