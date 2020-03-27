ВИДЕО ⟩ Российская пловчиха Ефимова показала тренировку в ванне

Таким образом, пловчиха присоединилась к челленджу "Оставайся дома", который набрал популярность в связи с распространением коронавируса.

27-летняя Ефимова живёт и тренируется в США. На счету пловчихи пять побед на чемпионатах мира, а также бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.