Пт, 27.03.2020
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На выплату пособий за простой СГД выделено 102 млн евро

Янис Рейрс

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Кабинет министров в четверг постановил перераспределить Службе государственных доходов (СГД) 102 млн евро, чтобы начать выплату пособий за простой, заявил в четверг после заседания правительства министр финансов Янис Рейрс.

По его словам, первые пособия планируется выплатить уже завтра.

Во вторник правительство постановило первоначально платить пособия за простой примерно 73 тыс. работников в наиболее пострадавших от кризиса отраслях (транспорт и перевозки, культура и туризм, гостиницы) в размере 75% от прежней зарплаты, но не более 700 евро за календарный месяц.

Сегодня правительство решило расширить список отраслей, которые могут претендовать на поддержку.

В целом государство планирует выделить на уменьшение негативных последствий Covid-19 для экономики Латвии около 3 млрд евро.

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