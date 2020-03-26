На выплату пособий за простой СГД выделено 102 млн евро

Во вторник правительство постановило первоначально платить пособия за простой примерно 73 тыс. работников в наиболее пострадавших от кризиса отраслях (транспорт и перевозки, культура и туризм, гостиницы) в размере 75% от прежней зарплаты, но не более 700 евро за календарный месяц.