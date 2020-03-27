СГД начинает выплачивать пособия за простой

Претендовать на поддержку могут и предприятия со снижением поступлений на 20%, если они соответствуют одному из трех критериев: экспорт в 2019 году составлял 10% общего оборота или не менее 500 тыс. евро; средняя брутто-зарплата в 2019 году была не менее 800 евро; вложения предприятия в основные средства на 31 декабря 2019 года составляли не менее 500 тыс. евро.

Пособия не смогут получить работники предприятий, которые имеют долги по налогам, объявлена неплатежеспособность и если предприятие своевременно не подаст годовой отчет.

Претендовать на поддержку могут и предприятия со снижением поступлений на 20%, если они соответствуют одному из трех критериев: экспорт в 2019 году составлял 10% общего оборота или не менее 500 тыс. евро; средняя брутто-зарплата в 2019 году была не менее 800 евро; вложения предприятия в основные средства на 31 декабря 2019 года составляли не менее 500 тыс. евро.