СГД начинает выплачивать пособия за простой

В пятницу, 27 марта, Служба госдоходов начнет выплачивать пособия за простой работникам предприятий, которые затронули последствия кризиса, связанного с распространением Covid-19. На это Службе госдоходов выделены 102 млн евро.
Претендовать на поддержку могут и предприятия со снижением поступлений на 20%, если они соответствуют одному из трех критериев: экспорт в 2019 году составлял 10% общего оборота или не менее 500 тыс. евро; средняя брутто-зарплата в 2019 году была не менее 800 евро; вложения предприятия в основные средства на 31 декабря 2019 года составляли не менее 500 тыс. евро.
Пособия не смогут получить работники предприятий, которые имеют долги по налогам, объявлена неплатежеспособность и если предприятие своевременно не подаст годовой отчет.
Претендовать на поддержку могут и предприятия со снижением поступлений на 20%, если они соответствуют одному из трех критериев: экспорт в 2019 году составлял 10% общего оборота или не менее 500 тыс. евро; средняя брутто-зарплата в 2019 году была не менее 800 евро; вложения предприятия в основные средства на 31 декабря 2019 года составляли не менее 500 тыс. евро.
На данный момент не известно, столько предприятий планируют подать заявки на пособие. Изначально планировалось, что это будут порядка 75 тысяч работников определенных отраслей, однако, в четверг правительство приняло решение расширить круг предприятий, которые могут получить поддержку для своих работников. Ясно, что это будет больше 75 тысяч.