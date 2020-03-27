Пт, 27.03.2020
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Covid-19: по числу заболевших США заняли первое место

Пациент с COVID-19

ФОТО: SUSANA VERA/REUTERS

Соединенные Штаты Америки по числу заболевших Covid-19 вышли на первое место в мире, сообщает The New York Times.

В США проживают порядка 330 млн человек, и по состоянию на вечер четверга, в этой стране  81 321 -  больше, чем в Китае и Италии. 

Однако, по данным Университета Джона Хопкинса, заболевших еще больше - 82 404. 

Утром в пятницу, по данным на www.worldometers.info, в США зарегистрировано 85 594 заболевших, 1500 скончались. Прирост за последние сутки - 159 случаев. В Китае всего заболевших 81 340, за последние сутки - плюс 55 случаев. Умерли 3292 человека.

В Италии зарегистрировано 80 589 случаев, скончались 8215 человека. 

Всего в мире по состоянию на утро пятницы - 532 816 зарегистрированных случаев Covid-19. 

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