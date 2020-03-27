Covid-19: по числу заболевших США заняли первое место

В США проживают порядка 330 млн человек, и по состоянию на вечер четверга, в этой стране 81 321 - больше, чем в Китае и Италии.

Однако, по данным Университета Джона Хопкинса, заболевших еще больше - 82 404.

Утром в пятницу, по данным на www.worldometers.info, в США зарегистрировано 85 594 заболевших, 1500 скончались. Прирост за последние сутки - 159 случаев. В Китае всего заболевших 81 340, за последние сутки - плюс 55 случаев. Умерли 3292 человека.

В Италии зарегистрировано 80 589 случаев, скончались 8215 человека.