Пт, 27.03.2020
Кто-то говорит, что алкоголизм передается на генетическом уровне, но в основном это деструктивные семьи, где была какая-то жесть, насилие. Есть, конечно, алкоголики и из нормальных семей - у кого как. Анонимный Алкоголик

Официально: Лев Лещенко заболел Covid-19

Лев Лещенко с супругой Ириной

ФОТО: https://www.instagram.com/leshchenko_lv/?hl=en

Главный врач московской больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с Covid-19  Денис Проценко сообщил, что у певца Льва Лещенко диагностирован коронавирус. 

По словам Проценко, состояние Лещенко стабильно, его переведут из реанимации в госпитальное отделение, сообщает телеканал "Дождь".

Напомним, что со среду дня Лев Лещенко находится в отделении интенсивной терапии. Он поступил в больницу вместе с женой, после заграничной поездки. 

"Он в реанимации, "питается" кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили", - сказал концертный директор певца Олег Дмитриев.

Стоит отметить, что в этой же больнице находится мать Ксении Собчак Людмила Нарусова. 

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