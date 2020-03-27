Официально: Лев Лещенко заболел Covid-19

По словам Проценко, состояние Лещенко стабильно, его переведут из реанимации в госпитальное отделение, сообщает телеканал "Дождь".

Напомним, что со среду дня Лев Лещенко находится в отделении интенсивной терапии. Он поступил в больницу вместе с женой, после заграничной поездки.

"Он в реанимации, "питается" кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили", - сказал концертный директор певца Олег Дмитриев.