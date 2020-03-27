Бывший игрок "Аякса" вышел из комы спустя почти три года

Экс-футболист амстердамского "Аякса" Абдельхак Нури вышел из комы, в которую он впал летом 2017 года. Об этом в своём Twitter сообщает TalkSPORT.
По информации издания, 22-летний полузащитник может самостоятельно есть и сидеть в инвалидной коляске. Также отмечается, что футболист вышел из комы спустя 2 года, 8 месяцев и 19 дней.
Родственники футболиста в программе De Wereld Draait Door на NPO 1 сообщили, что Нури вернулся домой, который был специально оборудован под него. "Аппи больше не в коме, он очнулся, он спит, ест, чихает, у него есть отрыжка. Иногда он может давать утвердительный ответ бровями. Мы смотрим с ним футбол и видим, что ему нравится, он часто улыбается", - цитирует брата Нури Voetbal International.
"Мы верим в чудо. Да, это тяжёлое испытание для нас, но мы продолжим бороться", - приводит слова отца Нури, Мохаммеда, De Telegraaf.
Напомним, что трагический инцидент произошёл в июле 2017 года во время товарищеского матча "Аякса" с "Вердером. Нури оказывали помощь около 15 минут, а затем он был госпитализирован на вертолёте.
У футболиста выявили необратимые повреждения мозга и по прогнозам врачей на тот момент, футболист никогда не сможет ходить, говорить, узнавать людей и даже есть.
After 2 years, 8 months and 19 days, Abdelhak Nouri has woken from a coma.— talkSPORT (@talkSPORT) March 26, 2020
He can now eat and sit in a wheelchair.
The Ajax midfielder collapsed in a match vs Werder Bremen on July 8th 2017.
Such good news to hear 💪 pic.twitter.com/A3SnzqfFLI