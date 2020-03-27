Бывший игрок "Аякса" вышел из комы спустя почти три года

По информации издания, 22-летний полузащитник может самостоятельно есть и сидеть в инвалидной коляске. Также отмечается, что футболист вышел из комы спустя 2 года, 8 месяцев и 19 дней.

Родственники футболиста в программе De Wereld Draait Door на NPO 1 сообщили, что Нури вернулся домой, который был специально оборудован под него. "Аппи больше не в коме, он очнулся, он спит, ест, чихает, у него есть отрыжка. Иногда он может давать утвердительный ответ бровями. Мы смотрим с ним футбол и видим, что ему нравится, он часто улыбается", - цитирует брата Нури Voetbal International.

"Мы верим в чудо. Да, это тяжёлое испытание для нас, но мы продолжим бороться", - приводит слова отца Нури, Мохаммеда, De Telegraaf.

Напомним, что трагический инцидент произошёл в июле 2017 года во время товарищеского матча "Аякса" с "Вердером. Нури оказывали помощь около 15 минут, а затем он был госпитализирован на вертолёте.

У футболиста выявили необратимые повреждения мозга и по прогнозам врачей на тот момент, футболист никогда не сможет ходить, говорить, узнавать людей и даже есть.