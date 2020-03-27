Пт, 27.03.2020
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В Литве число подтвержденных случаев Covid-19 выросло до 344

ФОТО: Pixabay

В Литве к утру пятницы подтверждено 344 случаев нового коронавируса, сообщил Минздрав Литвы. 

За четверг проверено 1273 пробы.От COVID-19 в Литве умерло четыре человека.

Из-за рубежа пришли новые партии реагентов и представители правительства обещают расширить тестирование на коронавирус.

В Литву в четверг вечером доставлена партия реагентов в количестве 300 тысяч из Китая, сообщил Минздрав.

Самолет с партией реагентов совершил посадку в Вильнюсе в 22.10.

Реагенты вскоре будут распределены по лабораториям страны, которые будут проверять пробы на коронавирус. Это крупнейшая на сегодняшний день партия реагентов. В четверг в первой половине дня также пришла партия 10 тыс. реагентов из Южной Кореи.

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