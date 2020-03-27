В Литве число подтвержденных случаев Covid-19 выросло до 344

В Литве к утру пятницы подтверждено 344 случаев нового коронавируса, сообщил Минздрав Литвы.
За четверг проверено 1273 пробы.От COVID-19 в Литве умерло четыре человека.
Из-за рубежа пришли новые партии реагентов и представители правительства обещают расширить тестирование на коронавирус.
В Литву в четверг вечером доставлена партия реагентов в количестве 300 тысяч из Китая, сообщил Минздрав.
Самолет с партией реагентов совершил посадку в Вильнюсе в 22.10.
Реагенты вскоре будут распределены по лабораториям страны, которые будут проверять пробы на коронавирус. Это крупнейшая на сегодняшний день партия реагентов. В четверг в первой половине дня также пришла партия 10 тыс. реагентов из Южной Кореи.