В Литве число подтвержденных случаев Covid-19 выросло до 344

В Литву в четверг вечером доставлена партия реагентов в количестве 300 тысяч из Китая, сообщил Минздрав.

Реагенты вскоре будут распределены по лабораториям страны, которые будут проверять пробы на коронавирус. Это крупнейшая на сегодняшний день партия реагентов. В четверг в первой половине дня также пришла партия 10 тыс. реагентов из Южной Кореи.