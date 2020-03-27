"Доказывать свинье, что она свинья? Бред!" Бузова о конфликте с Галич

Все началось еще в 2017 году, когда певческая карьера Бузовой была на взлете, а Галич только начинала свое собственное шоу. Как ранее заявила Галич в программе "Осторожно, Собчак!", она попросила Бузову дать ей интервью, однако та ей отказала, сославшись на больное горло. При этом другим журналистам исполнительница хита "Мало половин" отвечала весьма охотно. Блогер уверена, артистка попросту посчитала ее недостойной для общения.

"Эта женщина всем говорит о том, как я отвратительно с ней поступила. Мне сначала было непонятно, потому что после этого мы прекрасно общались. И когда я восстановила хронологию событий, мне стало даже смешно. Потому что приходить и доказывать свинье, что она свинья — ну это бред. Я вспомнила, что была ведущей на этой премии и, в принципе, не могла сказать, что у меня нет голоса. На видео, которое она выставила, я показываю, что меня нужно припудрить. Я не отказываю в интервью", — подчеркнула Бузова.