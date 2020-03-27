В Эстонии число заболевших Covid-19 - почти 600

По данным регистра населения, за сутки больше всего новых случаев появилось на Сааремаа (14), Вырумаа (6), Пярнумаа и Харьюмаа (по 5).

Всего в Эстонии сделан 8121 тест на коронавирус, 575 результатов были позитивными. Согласно результатам анализов, больше всего инфицированных в возрастных группах 40-49 и от 60 лет, по 24 процента в каждой. К возрастной группе 50-59 относятся 23 процента инфицированных, а к возрастной группе 30-39 относятся 18 процентов.