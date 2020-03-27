Принц Гарри и Меган Маркл снова поменяли местожительства

Издание The Sun пишет, что супруги переехали в США ещё до того, как границы между США и Канадой были закрыты из-за Covid-19.

Источник издания сказал, что пара навсегда покинула Канаду.

"Границы закрывались, рейсы отменялись. Им нужно было выбираться. Но этот шаг был спланированным. Они понимали, что по многим причинам Канада им не подходит — хотелось жить в Лос-Анджелесе", - сказал собеседник издания.

Инсайдер заявил, что в США прибывает вся новая команда герцогов, состоящая из голливудских агентов и pr-специалистов. Помимо этого, одной из причин смены местожительства послужило то, что у Маркл там большая часть друзей. И, разумеется же, её любимая мама Дория — единственный член семьи со стороны Меган, с которым у неё всё ещё тёплые отношения.

Галерея: Дом королевских супругов в Канаде

8 января принц Гарри и Меган Маркл внезапно сделали сообщение о том, что отказываются от статуса старших членов семьи и полагающихся в связи с этим привилегий в связи с тем, что решили начать независимую жизнь.

Как пишут СМИ, данное решение оказалось неприятным сюрпризом для королевской семьи. Королева была расстроена решением внука, а принцы Чарльз и Уильям даже разозлились. Но позднее Елизавета II объявила, что поддерживает это решение.