Торговые центры перестают работать по выходным

По выходным в период эпидемии Covid-19 будут закрыты торговые центры с количеством магазинов начиная с десяти, предусматривают уточненные требования Министерства экономики.

В дальнейшем по выходным и праздничным дням в таких торговых центрах могут работать только продовольственные магазины, аптеки, в том числе ветеринарные, магазины оптики, кормов для животных, гигиенических и хозяйственных товаров, товаров для строительства и сада.