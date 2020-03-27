Пт, 27.03.2020
Будем едины в это нелегкое время! Поможем друг другу! медиа-группа TVNET

Торговые центры перестают работать по выходным

Иллюстрация

ФОТО: Zane Bitere/LETA

По выходным в период эпидемии Covid-19 будут закрыты торговые центры с количеством магазинов начиная с десяти, предусматривают уточненные требования Министерства экономики.

По выходным в период эпидемии Covid-19 будут закрыты торговые центры с количеством магазинов начиная с десяти, предусматривают уточненные требования Министерства экономики.

Установлен также критерий площади торгового центра - 10 000 кв.м.

В дальнейшем по выходным и праздничным дням в таких торговых центрах могут работать только продовольственные магазины, аптеки, в том числе ветеринарные, магазины оптики, кормов для животных, гигиенических и хозяйственных товаров, товаров для строительства и сада.

Предприятия общественного питания в торговых центрах не приравниваются к продовольственным магазинам и должны быть закрыты.

Последние новости

НАВЕРХ