Торговые центры перестают работать по выходным

По выходным в период эпидемии Covid-19 будут закрыты торговые центры с количеством магазинов начиная с десяти, предусматривают уточненные требования Министерства экономики.
По выходным в период эпидемии Covid-19 будут закрыты торговые центры с количеством магазинов начиная с десяти, предусматривают уточненные требования Министерства экономики.
Установлен также критерий площади торгового центра - 10 000 кв.м.
В дальнейшем по выходным и праздничным дням в таких торговых центрах могут работать только продовольственные магазины, аптеки, в том числе ветеринарные, магазины оптики, кормов для животных, гигиенических и хозяйственных товаров, товаров для строительства и сада.
Предприятия общественного питания в торговых центрах не приравниваются к продовольственным магазинам и должны быть закрыты.