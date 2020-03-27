Глава NEPLP: отрасль СМИ находится на грани краха

Латвийская медиаиндустрия в настоящее время находится на грани краха, заявил председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш.
Он пояснил, что рекламодатели, ссылаясь на форс-мажор, начали массово расторгать рекламные договоры, из-за чего катастрофически упали доходы как общественных, так и в особенности коммерческих СМИ.
Как отметил Аболиньш, за последний месяц доходы СМИ в среднем сократились на 50%, а в отдельных случаях даже на 70-80%.
"Если эта ситуация затянется, в ближайшие месяцы мы столкнемся с закрытием СМИ, и я прогнозирую, что мы можем столкнуться также с закрытием больших СМИ. В настоящее время сложилась очень серьезная ситуация", - подчеркнул Аболиньш.
Он отметил, что электронные СМИ являются одним из краеугольных камней национальной безопасности, поскольку они предоставляют населению актуальную информацию.
"Медиаиндустрия должна быть в числе тех, кто получает немедленную поддержку, а также в числе тех, кто получает особую поддержку от государства", - заявил он, подчеркнув, что в четверг, 26 марта, NEPLP решил просить поддержку в размере миллиона евро для коммерческих электронных СМИ.