Глава NEPLP: отрасль СМИ находится на грани краха

Он пояснил, что рекламодатели, ссылаясь на форс-мажор, начали массово расторгать рекламные договоры, из-за чего катастрофически упали доходы как общественных, так и в особенности коммерческих СМИ.

Как отметил Аболиньш, за последний месяц доходы СМИ в среднем сократились на 50%, а в отдельных случаях даже на 70-80%.

"Если эта ситуация затянется, в ближайшие месяцы мы столкнемся с закрытием СМИ, и я прогнозирую, что мы можем столкнуться также с закрытием больших СМИ. В настоящее время сложилась очень серьезная ситуация", - подчеркнул Аболиньш.

Он отметил, что электронные СМИ являются одним из краеугольных камней национальной безопасности, поскольку они предоставляют населению актуальную информацию.