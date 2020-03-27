На какие суммы полиция штрафует нарушителей режима ЧС

За прошедшие сутки полиция провела 470 проверок соблюдения запретов и ограничений, установленных на время чрезвычайного положения. Было открыто 18 дел об административных нарушениях.

Большая часть нарушений, как и в предыдущие дни, была связана с несоблюдением ограничений на собрания людей и требований самоизоляции.

Если ранее большинство нарушений регистрировались в Рижском регионе, то в среду и четверг - в Латгале.

Полиция сообщила, что на данный момент ни одного уголовного процесса о несоблюдении запретов и ограничений не начато.

Кодекс административных нарушений за нарушение ограничений или запретов, установленных во время объявленного правительством чрезвычайного положения, предусматривает для жителей страны штраф до 350 евро.

Начало процесса об административном нарушении автоматически не означает, что лицо будет оштрафовано.

Полиция сначала выяснит обстоятельства случившегося и только после этого примет решение.

В свою очередь Уголовный закон за нарушение установленных во время чрезвычайного положения ограничений или запретов, повлекшее за собой существенный ущерб, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, принудительных работ или штрафа. Если упомянутые действия имеют особо тяжелые последствия, Уголовный закон в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Как сообщалось, 13 марта в связи с распространением "Covid-19" в Латвии было объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса.

Чрезвычайное положение будет действовать до 14 апреля.

Правительство приняло решение на время объявленного в стране чрезвычайного положения запретить все публичные праздничные, мемориальные, развлекательные, культурные и спортивные мероприятия (в том числе в ночных клубах и на дискотеках), независимо от числа участников. Запрещены также собрания, шествия, пикеты и религиозные церемонии.