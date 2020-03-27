Врач из Резекне, возможно, заболел Covid-19 из-за безответственного пациента

Врач не был за границей в течение последних 14 дней и не общался со знакомыми, которые вернулись из-за границы в течение последних 14 дней. По словам Сондоре-Строде, это еще раз подтверждает, что медики являются наиболее уязвимой группой, поскольку они полагаются только на честность пациентов.

Почувствовав характерные симптомы Covid-19, врач сразу же самоизолировался и сдал анализы, поэтому правильность его действий не вызывает сомнений, подчеркнула Сондоре-Строде.

Были выявлены сотрудники, находившиеся в непосредственном контакте с зараженным врачом, они уже находятся на карантине.

Все работники больницы, находившиеся в зоне риска, сдали анализы на наличие вируса, и их результаты планируется получить уже сегодня. После этого больница примет решение о дальнейших действиях, сообщила Сондоре-Строде.

На данный момент Резекненская больница продолжает работу.

Как сообщалось, заболевание Covid-19 выявлено у врача Резекненской больницы.

Эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний незамедлительно связались с руководством больницы, чтобы дать рекомендации о дальнейших действиях. Выявлены контактные лица, для которых установлен домашний карантин. Ведется эпидемиологическое расследование, чтобы отследить источник инфекции.