Столько шуток уже было про людей, запасающихся туалеточкой, что даже когда дома реально бумага закончилась — стыдно стало её в магазине брать. Теперь даже за жалкие 8 рулончиков можешь прослыть вируснутым на всю голову.

Ну, а у контролеров Rīgas Satiksme в связи с вирусом появилась еще одна обязанность — следить за дистанцией в 2 метра на остановках.

Видимо, их снабдят рулетками или линейками по 15 см — уж кому как повезет.

Такими темпами их и технике бесконтактного боя скоро обучат, чтоб эффективнее народ могли разгонять — эдакие контролеры Шаолиньского монастыря. А проверка э-талонов будет напоминать сцену из фильмов с оружием "Так, а теперь медленно, положи э-талон на пол и толкни ногой в мою сторону...МЕДЛЕННО, я сказал".

Лично мы очень сочувствуем учителям — это какое количество эротики им пришлось поневоле увидеть из-за этого онлайн обучения!

Ведешь себе спокойно урок математики, искренне уверенный, что самое неловкое, что тебя ждет, это сказать "многочлен" 12-летним подросткам. Но нет, тут на экране появляется он — чей-то батя в труселях!

Но, конечно, есть и плюсы — если родителей вызвали в школу, больше не надо переться на другой конец города и час монотонно кивать под рассказ о том, какого сатану вы воспитали. Подходишь к ноуту, 3 минуты слушаешь, что твой отпрыск разослал всем одноклассникам фото того самого "многочлена", а потом начинаешь имитировать перебои с интернетом — можно, например, роутер кастрюлькой чугунной накрыть. Кем вы мечтали стать в детстве? Полицейским? Космонавтом?

Мы просто уверены, что сейчас все дети вам ответят, что хотели бы стать курьером из Barbora.

Это его, вздыхая, мама ждет у окошка, это про него батя спрашивает через каждые 5 минут, это он приносит счастье, радость и пожрать. Герой нашего времени. Да и про заказанную туалеточку он никому не расскажет.

Ну, а отдел маркетинга и двойных подбородков Balticom уже вторую неделю работает из дома и с ужасом ждёт, что дистанцию в 2 метра введут относительно холодильников. Мы тут в прошлую пятницу спрашивали у вас, чего будет больше разводов или пополнений в семействах, вот у нас точно будет больше килограммов. Кто-то скажет — занимайтесь спортом онлайн, а мы говорим "где же ты, где, родненький мальчик из Barbora?"

Кстати, а вы как холодильник пополняете?