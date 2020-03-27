Почему Швеция отказывается от жестких мер в борьбе с коронавирусом?

По данным шведских властей, коронавирусом заразились свыше 2800 жителей страны. 70 человек уже скончались. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен высказался по поводу этой ситуации весьма прямолинейно. "Инфекция (коронавирус SARS-CoV-2. - Ред.) продолжает распространяться. Жизнь и здоровье людей, их рабочие места находятся под угрозой. Еще заболеет много людей, и многим придется попрощаться со своими близкими", - заявил он в телеобращении к жителям страны.

Для сравнения: в Германии число инфицированных составляет около 43 000 человек. Свыше 250 случаев заражения SARS-CoV-2 привели к летальному исходу. Однако, в отличие от Германии, общественная жизнь в Швеции пока не замерла. Правительство страны не спешит вводить жесткие ограничения на передвижение и контакты граждан, а лишь рекомендует им по возможности оставаться дома, воздерживаться от необязательных поездок и ограничивать социальные контакты с пожилыми людьми.

Сформируется ли у шведов коллективный иммунитет?

При этом магазины и рестораны остаются открытыми, а граждане Евросоюза по-прежнему могут въезжать в страну. Разрешены и мероприятия с участием до 500 человек. Детские сады и школы работают в обычном режиме: удаленно занимаются только ученики старших классов и студенты вузов. По приезде из-за границы никто не должен отправляться на профилактический карантин - даже медсестры и врачи. И даже если у человека появляются симптомы коронавируса, дома должен оставаться только он сам: все остальные члены его семьи могут продолжать свободно передвигаться.

Высказывания главного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла подвергаются критике ФОТО: Picture Alliance/TT/F.Sandberg

Что же лежит в основе такого подхода? Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл считает, что большинство шведов должны переболеть коронавирусом, чтобы у них сформировался коллективный иммунитет.

До недавних пор такой стратегии придерживалась и Великобритания. Согласно такому подходу, изолированы должны быть только "группы риска" - в частности, пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Остальные же не должны бояться заражения коронавирусом. Тегнелл убежден, что таким способом население страны обретет своего рода коллективный иммунитет и вирус потеряет свою эффективность в долгосрочной перспективе.

Тем не менее на данный момент не доказано, действительно ли к SARS-CoV-2 вырабатывается иммунитет и как долго он сохраняется. На этом фоне высказывания Тегнелла подвергаются все большей критике. 5 марта он утверждал в интервью газете Aftonbladet, что эпидемия коронавируса уже достигла своего пика: тогда число инфицированных составляло всего 94 человека. А 18 марта он заявил в эфире шведского телевидения, что даже если в семье есть заболевшие коронавирусом, остальные ее члены могут спокойно продолжать ходить в школу и на работу.

"Я боюсь оставаться в Швеции"

Такие утверждения вызвали у многих шведов лишь недоумение. К примеру, соседняя Дания полностью закрыла свои границы - равно как и университеты, школы, детские сады и библиотеки. Кроме того, власти страны планируют ввести запрет на встречи группами больше двух человек.

На горнолыжных курортах Швеции жизнь не замерла, несмотря на коронавирус ФОТО: Picture Allianse/DPA/M.Kappeler