будемедины ⟩ Как пережить пандемию и не ссориться с близкими

Как пишет Mail Today, после вспышки коронавируса Covid-19 в Китае там резко возросло количество заявлений на развод. Это явление связывают с тем, что люди проводят всё время вместе дома.

Чтобы избежать лишних ссор, домочадцам нужно учиться быть более терпимыми и анализировать себя и других, поясняет портал Independent.

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Не забывайте о коммуникации

Кризис во всём мире, потенциальная потеря работы и беспокойство о своём здоровье и здоровье других людей создают психологическую напряженность, которая заставляет людей становиться тревожными и эмоциональными. По этой причине люди могут быть легко раздражаемыми и вспыльчивыми.

Специалист по отношениям Кейт Мойл говорит, что в случае, если вы не можете совладать с эмоциями, лучшей тактикой будет общение. Нужно откровенно поговорить с близкими о накопившемся и предупредить о возможном всплеске эмоций. Естественно, что такой подход не даёт никому права быть злым, но близкие станут более терпимыми и понимающими.

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Не работайте всё время

Лучше всего разработать специальную тактику - выберите временной период, когда домочадцы работают и никто не мешает друг другу, и отдельные часы, когда вся семья проводит время вместе.

"Разработайте" рутину

Если работаете из дома, разработайте особый рабочий график. Не сидите весь день в пижаме, а наденьте повседневную одежду, спланируйте кофейные паузы и обеденный перерыв. Если есть возможность - выйдите во двор, на балкон или террасу, чтобы подышать свежим воздухом.

Найдите общие интересы

Найдите какой-нибудь сериал, который сможет заинтересовать всю семью, вместе отремонтируйте какую-нибудь комнату, отдайтесь живописи или рисованию, поиграйте в настольные игры или на музыкальных инструментах. Совместное времяпровождение поможет расслабиться, вызовет положительные эмоции и создаст новые темы для разговоров.

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"Разработайте" рутину для всей семьи

Это одно из самых сложных, но одновременно необходимых заданий, которые помогут сохранить гармонию в отношениях. Люди продуктивнее, когда у них установлены задачи и есть график. Разработайте особый график для всех членов семьи - это не только поможет каждому выполнять свои обязанности, но и позволит считаться с другими членами семьи.

Зоны

Также рекомендуется создать в своём доме различные зоны - например, для отдыха, для работы, для общения и т. д. Если делите дом с партнёром, то разработайте особые правила, которые будут относиться к обоим, когда вы выполняете рабочие обязанности или кто-то из вас хочет побыть наедине с собой.

Также важно создать "зону размышлений". Когда в семье начинается конфликт, нередко можно сказать то, чего совсем не хотел, поэтому лучшая тактика - привести в порядок мысли. В эту зону можно уходить для того, чтобы, например, послушать успокаивающую песню или написать что-то в дневник. Позднее разговор можно продолжить уже в спокойном ключе.

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Не избегайте вопросов детей

Сейчас у детей может появиться много вопросов о вирусе: как он действует, какой вред может нанести и так далее. Увиливание или полуправда запутают ребёнка, а может - даже разозлят, поэтому заранее подготовьте ответы на возможные вопросы.

Будьте вежливы

Запомните - любые отношения можно улучшить при помощи вежливости. Не забывайте каждый день говорить спасибо тем, кто вокруг и рядом с вами в трудную минуту. Не забывайте говорить спасибо и себе.

Во время обострения эмоций можно использовать такой метод: пять секунд медленно вдыхайте воздух, сразу не выдыхайте - пять секунд подержите, затем пять секунд выдыхайте.