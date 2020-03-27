Пт, 27.03.2020
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На период ЧС Рига планирует отменить скидки на проезд в общественном транспорте

Женщина на остановке. Иллюстрация

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

В Рижской думе готовится распоряжение о том, чтобы в период чрезвычайного положения отменить скидки на проезд в общественном транспорте для большей части категорий людей, которые ими пользуются, выяснило агентство LETA.

Администраторы думы в период чрезвычайного положения планируют отменить скидки для всех, кто ездит в общественном транспорте бесплатно, кроме людей с инвалидностью. Это означает отмену скидок для пенсионеров и школьников.

Также льготы будут отменены для тех, кто ездит с 50%-ной скидкой, кроме медицинских и социальных работников.

Последние две категории людей в период чрезвычайного положения будут пользоваться общественным транспортом бесплатно.

Решение по этому вопросу администрация планирует принять в пятницу, 27 марта. Цель изменений - добиться дистанцирования людей в общественном транспорте.

Ранее руководитель временной администрации Рижской думы Эдвин Балшевиц заявил, что во время режима чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией Covid-19 в Риге не планируется отменять льготы на проезд в общественном транспорте. 

В Даугавпилсе на время чрезвычайного положения такие льготы в общественном транспорте отменены, чтобы снизить поток пассажиров и уменьшить прямые контакты между людьми.

Балшевиц сообщил, что в Риге этого делать не планируется. Он подчеркнул, что пенсионеры - одна из наименее защищенных групп общества, поэтому не следует ограничивать их возможности попасть в магазин, аптеку и т.д.

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