На период ЧС Рига планирует отменить скидки на проезд в общественном транспорте

Администраторы думы в период чрезвычайного положения планируют отменить скидки для всех, кто ездит в общественном транспорте бесплатно, кроме людей с инвалидностью. Это означает отмену скидок для пенсионеров и школьников.

Также льготы будут отменены для тех, кто ездит с 50%-ной скидкой, кроме медицинских и социальных работников.

Последние две категории людей в период чрезвычайного положения будут пользоваться общественным транспортом бесплатно.

Решение по этому вопросу администрация планирует принять в пятницу, 27 марта. Цель изменений - добиться дистанцирования людей в общественном транспорте.

Ранее руководитель временной администрации Рижской думы Эдвин Балшевиц заявил, что во время режима чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией Covid-19 в Риге не планируется отменять льготы на проезд в общественном транспорте.

В Даугавпилсе на время чрезвычайного положения такие льготы в общественном транспорте отменены, чтобы снизить поток пассажиров и уменьшить прямые контакты между людьми.