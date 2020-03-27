Пт, 27.03.2020
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Covid-19 в Резекне заболел еще один врач

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ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Заболевание Covid-19 констатировано у еще одного работника Резекненской больницы, сообщила агентству LETA специалист по общественным отношениям медучреждения Лаура Сондоре-Строде.

Заболевание было выявлено после того, как работники больницы, контактировавшие с заболевшим вчера детским хирургом, сдали анализы на наличие вируса Covid-19.

Как сообщалось, заболевание Covid-19 в четверг было выявлено у детского хирурга из Резекненской больницы.

Эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний незамедлительно связались с руководством больницы, чтобы дать рекомендации о дальнейших действиях.

Были выявлены сотрудники, находившиеся в непосредственном контакте с зараженным врачом, они уже находятся на карантине.

Все работники больницы, находившиеся в зоне риска, сдали анализы на наличие вируса. По словам Сондоре-Строде, допускается, что детский хирург Резекненской больницы заразился Covid-19 из-за безответственного поведения пациентов.

Врач не был за границей в течение последних 14 дней и не общался со знакомыми, которые вернулись из-за границы в течение последних двух недель. По словам Сондоре-Строде, это еще раз подтверждает, что медики являются наиболее уязвимой группой, поскольку они полагаются только на честность пациентов.

Почувствовав характерные симптомы Covid-19, врач сразу же самоизолировался и сдал анализы, поэтому правильность его действий не вызывает сомнений, подчеркнула она.

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