Пт, 27.03.2020
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Вероника Рутковска, журналист TVNET

Рижским школьникам из бедных семей выдадут карты на покупку еды

Булочки. Иллюстрация

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Временная администрация Рижской думы совместно с Департаментом образования, культуры и спорта и Департаментом благосостояния приняли решение об обеспечении школьников из малообеспеченных и нуждающихся семей картами магазинов, чтобы они могли купить продукты во время чрезвычайной ситуации, сообщили RUS.TVNET в Рижской думе. 

Учитывая, что из-за недостатка финансовых средств школьные бесплатные обеды для многих детей были главным приемом пищи, администрация предложила выбрать самый быстрый и соответствующий цели способ обеспечения едой, которым, по мнению специалистов, являются именно карты продовольственных магазинов, так как позволяют приобрести сбалансированные и разнообразные продукты питания.

Карты на 40 евро получат примерно 1500 школьников. 

Рижская дума договорится с крупнейшими сетями продовольственных магазинов, которые обеспечили бы подарочные карты для покупки продовольствия.

Семьи смогут приобрести только продовольственные товары, запрещено будет покупать товары из конкретных товарных групп, например, алкоголь и табачные изделия, а также товары, связанные с технологиями и тому подобные. 

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