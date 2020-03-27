Пт, 27.03.2020
К моменту, когда итальянская эпидемия грянула как гром среди ясного неба официально, на самом деле она уже разрасталась незамеченной на протяжении более чем двух месяцев. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Автобусы Rīgas satiksme будут доставлять репатриантов домой только в пределах Риги

Иллюстрация

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Репатриированные жители Латвии из аэропорта "Рига" специально организованными рейсами Rīgas satiksme будут доставлены домой, но только в пределах Риги.

Репатриантам, место жительства которых находится за пределами Риги, придется добираться до дома собственными силами, желательно - на частных авто.

Иностранцам, которые будут пересекать территорию Латвии транзитом на частных транспортных средствах, полиция обеспечит конвой до границы.

По информации передачи TV3 Zinas, должностные лица Миндзрава и Министерства внутренних дел пришли к выводу, что до этого встреча репатриационных рейсов в Рижском аэропорту была организована недостаточно хорошо, потому что прилетевшие могли бесконтрольно отправляться в люди - выходя из аэропорта, многие из них обнимались с приехавшими встретить их родственниками, вызывали такси или отправлялись в центр Риги на 22-м автобусе.

Поэтому людей, прилетающих последними репатриационными рейсами, будут развозить в пределах Риги на специальных автобусах Rīgas satiksme.

Последние новости

НАВЕРХ