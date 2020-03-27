Автобусы Rīgas satiksme будут доставлять репатриантов домой только в пределах Риги

По информации передачи TV3 Zinas, должностные лица Миндзрава и Министерства внутренних дел пришли к выводу, что до этого встреча репатриационных рейсов в Рижском аэропорту была организована недостаточно хорошо, потому что прилетевшие могли бесконтрольно отправляться в люди - выходя из аэропорта, многие из них обнимались с приехавшими встретить их родственниками, вызывали такси или отправлялись в центр Риги на 22-м автобусе.