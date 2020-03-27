Минблаг: в условиях чрезвычайного положения растет насилие в семьях

В условиях чрезвычайного положения растет насилие в семьях, поэтому работники социальных служб, доставляющие горячее питание, должны быть очень внимательными, чтобы заметить факты насилия и отреагировать на них, заявил на видеоконференции в пятницу министр финансов Янис Рейрс, ссылаясь на данные Министерства благосостояния.
Он признал, что нагрузка на социальных работников возросла. Правительство ввело доплаты для медиков, работающих в усиленном режиме. "Я призываю самоуправления в условиях чрезвычайного положения позаботиться и о своих социальных работниках, введя доплаты за увеличение объема работы", - сказал министр.