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Смартфоны играют важную роль в повседневной жизни каждого пользователя, становясь цифровым ассистентом, который зачастую намного способнее и быстрее человека. После смены гаджета и приобретения нового устройства, например, какого-либо из смартфонов новой серии Huawei P40, у пользователя возникает необходимость перенести на него все имеющиеся данные.

Иногда пересылка данных может показаться сложным и длительным процессом, однако существуют возможности его облегчить и сделать переход на новый телефон простым и быстрым. Магазин приложений Huawei AppGallery предлагает использовать специально разработанное приложение для переноса данных «Клон телефона» (Phone clone), которое можно скачать на любое устройство. Подробнее о том, как успешно перенести свои данные, используя «Клон телефона», расскажет руководитель по развитию бизнеса Huawei Mobile Services в Латвии Гунта Курсиша (Gunta Kursiša).

Пользователям важно быстро, легко и безопасно перенести свои данные на новое устройство так, чтобы личная информация не потерялась или не попала в руки недоброжелателей. Однако обычно пользователи считают перенос фотографий, личных контактов, сообщений, видеоклипов, истории переписки и данных приложений на новый телефон проблемой. «Сторонние инструменты или физические подключения для переноса данных делают данный процесс очень долгим, поэтому Huawei разработал собственное альтернативное решение для переноса данных „Клон телефона”, чтобы обеспечить пользователям наилучшее и самое надежное решение этой проблемы», – отмечает Г. Курсиша.

Перенос данных еще никогда не был таким простым, потому что он осуществляется всего за шесть простых шагов – отметить новое устройство, отметить старое устройство, сканировать QR-код, выбрать данные, которые Вы хотите переслать, затем дождаться завершения загрузки и, наконец, наслаждаться своим новым телефоном со всей необходимой информацией.

Полное копирование данных телефона всего за пару минут

Чтобы активировать приложение Huawei для переноса данных, пользователю нужно лишь создать беспроводную точку доступа для передачи данных между устройствами. При этом, благодаря надежному шифрованию беспроводной сети, пользователь может не беспокоиться за свои данные, поскольку при их копировании ни на минуту не задействуется облако или жесткий диск. «Приложение „Клон телефона” позволяет создать подключение к новому телефону и перенести данные с невероятной скоростью – до 1 ГБ в минуту, облегчая смену телефона всем желающим это сделать. Сколько бы любимых и активно используемых приложений ни хранилось в Вашем телефоне, все они будут загружены в новый смартфон на базе Android всего за несколько минут», – поясняет Г. Курсиша.

«Мы гордимся тем, что функция „Клон телефона” работает как на телефонах Huawei, так и на устройствах других производителей», – продолжила она. «Это означает, что пересылка данных становится очень простой, и это существенно улучшает удобство для пользователей данных смартфонов».

Пара простых шагов по подготовке нового смартфона к использованию

Функция «Клон телефона» будет доступна во всех новейших моделях смартфонов Huawei, включая телефоны из новой серии Huawei P40. «Мы обеспечили доступность приложения для переноса данных не только в AppGallery, но и в магазинах приложений Google Play и App store, обеспечивая удобство переноса данных владельцам всех смартфонов, независимо от доступной им операционной системы», – рассказывает руководитель по развитию бизнеса Huawei Mobile Services Гунта Курсиша.

Когда в обоих устройствах открыта новейшая версия приложения, остается только отметить, который из них новый, а который – старый смартфон. После этого в новом смартфоне появится QR-код, который нужно сканировать фотокамерой старого телефона, чтобы соединить оба устройства. В свою очередь, затем происходит самое простое действие – перенос данных. «Стоит отметить, что „Клон телефона” позволяет пользователю выбирать, какую именно информацию нужно скопировать. Поэтому переносить абсолютно все содержание устройства необязательно. Эта возможность является большим преимуществом, поскольку не только экономит время, но и уменьшает использование памяти в новом телефоне», – отметила Г. Курсиша.