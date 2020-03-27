Пт, 27.03.2020
Я работаю журналистом 13 лет. Думаю, со мной согласятся все коллеги в Латвии и за ее пределами - такого потока информации не было никогда. Мария Кобызева, журналист TVNET

Фото ⟩ Как спустя 30 лет выглядят актёры из "Спасателей Малибу"

ФОТО: instagram.com/baywatchtv/

Прошло 19 лет с завершения одного из самых культовых сериалов — "Спасатели Малибу". Сложно представить, что с даты выхода первого сезона прошёл уже 31 год. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В настоящее время некоторым актёрам уже исполнилось 60 лет! Но несмотря на возраст, актёры всё так же хорошо выглядят. Смотрите, как они изменились! 

Дэвид Хассельхофф (67 лет)

В сериале:

Сейчас: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Памела Андерсон (52 года)

В сериале: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сейчас: 

ФОТО: SCANPIX

Дэвид Чокачи (52 года)

В сериале: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сейчас: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Александра Пол (57 лет)

В сериале:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сейчас: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Джейсон Момоа (40 лет)

В сериале: 

ФОТО: скриншот из сериала

Сейчас: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Джина Ли Нолин (48 лет)

В сериале: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кармен Электра (47 лет)

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Сейчас: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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