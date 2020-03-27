Фото ⟩ Как спустя 30 лет выглядят актёры из "Спасателей Малибу"

Прошло 19 лет с завершения одного из самых культовых сериалов — "Спасатели Малибу". Сложно представить, что с даты выхода первого сезона прошёл уже 31 год.
В настоящее время некоторым актёрам уже исполнилось 60 лет! Но несмотря на возраст, актёры всё так же хорошо выглядят. Смотрите, как они изменились!
Дэвид Хассельхофф (67 лет)
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Памела Андерсон (52 года)
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Дэвид Чокачи (52 года)
В сериале:
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Александра Пол (57 лет)
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Джейсон Момоа (40 лет)
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Джина Ли Нолин (48 лет)
В сериале:
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Кармен Электра (47 лет)
В сериале:
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