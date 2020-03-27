Человек с подтвержденным Covid-19 ехал в автобусе Валка - Рига

За прошедшие сутки полиция провела 470 проверок в связи с несоблюдением ограничений режима ЧС, начато 18 делопроизводств - как за несоблюдение требований самоизоляции, так в связи с нарушениями ограничений на собрание людей.

Если раньше нарушения преимущественно были констатированы в Рижском регионе, то в среду - в Латгальском регионе.

Однако ни одного уголовного процесса в связи с несоблюдением запретов режима чрезвычайной ситуации не начато.