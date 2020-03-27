Человек с подтвержденным Covid-19 ехал в автобусе Валка - Рига
SPKC просит отозваться пассажиров автобуса, которые 20 марта 2020 года с 11:00 до 15:25 ехали по маршруту Валка-Седа-Валмиера-Рига (номер рейса 760020). Центр информирует, что человек с подтвержденным Covid-19 путешествовал упомянутым автобусом.
За прошедшие сутки полиция провела 470 проверок в связи с несоблюдением ограничений режима ЧС, начато 18 делопроизводств - как за несоблюдение требований самоизоляции, так в связи с нарушениями ограничений на собрание людей.
Если раньше нарушения преимущественно были констатированы в Рижском регионе, то в среду - в Латгальском регионе.
Однако ни одного уголовного процесса в связи с несоблюдением запретов режима чрезвычайной ситуации не начато.
Полиция напоминает: если человек вернулся из-за границы, ему необходимо соблюдать самоизоляцию - он должен находиться дома, нельзя ходить на работу, в общественные, публичные и другие места, где находится много людей. Если есть необходимость выйти, например, в магазин, необходимо соблюдать все требования безопасности.