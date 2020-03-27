Covid-19 констатировали в новых регионах Латвии; уже 280 заболевших

За прошедшие сутки немного выросло число зараженных в Кекавском крае, где ранее были инфицированы 1-5 человек, а сейчас - 6-10.

Больше всего зараженных Covid-19 в Риге - от 101 до 250, а также в Юрмале, где заражены от 11 до 20 человек.

Informācija par COVID-19 saslimšanas gadījumiem Latvijā



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Напомним, за прошедшие сутки вызываемое новым коронавирусом заболевание Covid-19 обнаружено еще у 36 человек, общее количество заболевших - 280 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

За последние сутки анализы сдали 1089 человек с подозрением на Covid-19, а в целом проверено 11 702 человека.

Пока Covid-19 выявляется в основном у сравнительно молодых людей, что, по словам специалистов, свидетельствует о ранней стадии эпидемии. Как ранее пояснил главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис, "сначала болеют молодые и подвижные, которые потом заражают пожилых, сидящих дома".