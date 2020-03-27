Пт, 27.03.2020
Я выбрала, как и все мои коллеги, остаться дома и внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Лучшее, что мы, простые люди, можем сделать - это не позволить болезни вспыхнуть с такой силой, что наша медицина с ней не справится. Раиса Смирнова, журналист TVNET
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В Иманте на дезинфекцию закрыли большую Maxima

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В целях безопасности для проведения дезинфекции в пятницу кратковременно был закрыт магазин Maxima XXX на улице Слокас 115 в Риге. Как сообщили RUS.TVNET в компании, это связано с получением информации о нахождении зараженного человека в торговом центре девять дней назад - 18 марта 2020 года.

После получения информации магазин был незамедлительно закрыт, в магазине проводится полная дезинфекция. В ближайшие часы он возобновит работу.

Maxima призывает всех посетителей магазина и других жителей Латвии тщательно следить за рекомендациями SPKC и правительства и строго соблюдать меры безопасности - ходить в магазин только здоровым.

Магазин активно сотрудничает с ответственными службами и действует согласно указаниям и рекомендациям структур, чтобы обеспечить здоровье сотрудников и покупателей.

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