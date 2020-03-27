В Иманте на дезинфекцию закрыли большую Maxima

В целях безопасности для проведения дезинфекции в пятницу кратковременно был закрыт магазин Maxima XXX на улице Слокас 115 в Риге. Как сообщили RUS.TVNET в компании, это связано с получением информации о нахождении зараженного человека в торговом центре девять дней назад - 18 марта 2020 года.