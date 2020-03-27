В Иманте на дезинфекцию закрыли большую Maxima; заболел сотрудник аптеки

В целях безопасности для проведения дезинфекции в пятницу кратковременно был закрыт магазин Maxima XXX на улице Слокас 115 в Риге. Как сообщили RUS.TVNET в компании, это связано с получением информации о нахождении зараженного человека в торговом центре девять дней назад - 18 марта 2020 года.
После получения информации магазин был незамедлительно закрыт, в магазине проводится полная дезинфекция. В ближайшие часы он возобновит работу.
Это связано с тем, что в пятницу, 27 марта, официально подтверждено заболевание Covid-19 у сотрудника Euroaptieka, находящейся в торговых помещениях магазина Maxima XXX на улице Слокас, 115 в Риге, который с 19 марта в аптеке не работал.
После получения этой информации Euroaptieka сразу связалась с Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC), который собрал данные обо всех работниках конкретной аптеки, предписав каждому дальнейшие действия. Euroaptieka также немедленно закрыла данную аптеку и провела полную ее дезинфекцию. Euroaptieka активно сотрудничает с ответственными службами, чтобы получить их рекомендации и позаботиться о здоровье сотрудников и покупателей в данной ситуации.
Конкретный сотрудник не работал в аптеке с 19 марта в соответствии с правилами безопасности труда Euroaptieka,
которые предусматривают, что нельзя присутствовать на рабочем месте с симптомами простуды, и находился под наблюдением семейного врача. Хотя этот сотрудник не был за границей и не контактировал с лицами, заболевшими Covid-19, в целях безопасности ему был сделан тест на Covid-19, и сегодня, 27 марта, он показал положительный результат.
Euroaptieka будет закрыта до 1 апреля.