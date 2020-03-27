В Иманте на дезинфекцию закрыли большую Maxima; заболел сотрудник аптеки

Это связано с тем, что в пятницу, 27 марта, официально подтверждено заболевание Covid-19 у сотрудника Euroaptieka, находящейся в торговых помещениях магазина Maxima XXX на улице Слокас, 115 в Риге, который с 19 марта в аптеке не работал.

После получения этой информации Euroaptieka сразу связалась с Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC), который собрал данные обо всех работниках конкретной аптеки, предписав каждому дальнейшие действия. Euroaptieka также немедленно закрыла данную аптеку и провела полную ее дезинфекцию. Euroaptieka активно сотрудничает с ответственными службами, чтобы получить их рекомендации и позаботиться о здоровье сотрудников и покупателей в данной ситуации.

которые предусматривают, что нельзя присутствовать на рабочем месте с симптомами простуды, и находился под наблюдением семейного врача. Хотя этот сотрудник не был за границей и не контактировал с лицами, заболевшими Covid-19, в целях безопасности ему был сделан тест на Covid-19, и сегодня, 27 марта, он показал положительный результат.