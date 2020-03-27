Пт, 27.03.2020
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На должность председателя Верховного суда претендует судья Айгар Струпишс

Айгар Струпишс

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

На должность председателя Верховного суда претендует председатель департамента гражданских дел Верховного суда Айгар Струпишс, свидетельствует находящаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Совет юстиции в пятницу распространил пресс-релиз, из которого следует, что на заседании совета в понедельник среди прочего будет заслушано выступление кандидата на должность председателя Верховного суда.

Согласно архиву агентства LETA, Струпишс является судьей Верховного суда с 2014 года. У него за плечами также более чем 20-летний опыт академической и исследовательской работы в области юстиции и практической юриспруденции, а также в разработке проектов нормативных актов в статусе независимого эксперта.

Срок полномочий нынешнего председателя Верховного суда Ивара Бичковича заканчивается 15 июня этого года.

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