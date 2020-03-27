На должность председателя Верховного суда претендует судья Айгар Струпишс

На должность председателя Верховного суда претендует председатель департамента гражданских дел Верховного суда Айгар Струпишс, свидетельствует находящаяся в распоряжении агентства LETA информация.
Совет юстиции в пятницу распространил пресс-релиз, из которого следует, что на заседании совета в понедельник среди прочего будет заслушано выступление кандидата на должность председателя Верховного суда.
Согласно архиву агентства LETA, Струпишс является судьей Верховного суда с 2014 года. У него за плечами также более чем 20-летний опыт академической и исследовательской работы в области юстиции и практической юриспруденции, а также в разработке проектов нормативных актов в статусе независимого эксперта.
Срок полномочий нынешнего председателя Верховного суда Ивара Бичковича заканчивается 15 июня этого года.