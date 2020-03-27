Пт, 27.03.2020
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Вероника Рутковска, журналист TVNET

В Резекне остановлена работа нескольких бригад NMPD: ждут результатов анализов

Иллюстративное фото

ФОТО: Rebeka Žeire/LETA

В связи с недавно констатированными в Резекненской больнице случаями заражения Covid-19 до получения результатов анализов приостановили работу несколько базирующихся рядом бригад Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), сообщила директор NMPD Лиене Ципуле.

Еще не получены результаты анализов на Covid-19 одного из работников этих бригад.

Также на этой неделе NMPD начала проводить анализы на Covid-19 во многих группах риска.

Анализы сдают медики, также было начато сотрудничество с полицией и Государственной пожарно-спасательной службой, чтобы предотвратить возможность заражения сотрудников этих служб.

Как сообщалось, за последние сутки Covid-19 был констатирован у 36 человек, общее число больных по стране достигло 280 человек.

Заболевание было констатировано также у трех работников Резекненской больницы.

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