В Резекне остановлена работа нескольких бригад NMPD: ждут результатов анализов

В связи с недавно констатированными в Резекненской больнице случаями заражения Covid-19 до получения результатов анализов приостановили работу несколько базирующихся рядом бригад Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), сообщила директор NMPD Лиене Ципуле.
Еще не получены результаты анализов на Covid-19 одного из работников этих бригад.
Также на этой неделе NMPD начала проводить анализы на Covid-19 во многих группах риска.
Анализы сдают медики, также было начато сотрудничество с полицией и Государственной пожарно-спасательной службой, чтобы предотвратить возможность заражения сотрудников этих служб.
Как сообщалось, за последние сутки Covid-19 был констатирован у 36 человек, общее число больных по стране достигло 280 человек.
Заболевание было констатировано также у трех работников Резекненской больницы.