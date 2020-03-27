В Риге отменили скидки на проезд в общественном транспорте для школьников и пенсионеров

До настоящего времени скидки на проезд в Риге предоставлялись 20 различным группам жителей и это решение предусматривает их отмену для большей части льготников, в том числе школьников и пенсионеров.

Как на заседании сообщил член правления Rīgas satiskme Янис Голубев, эти ограничения были введены, принимая во внимание рекомендации эпидемиологов, приказ министра сообщения об ограничении распространения вируса в транспорте, а также сравнительно большой поток пассажиров в ситуации, когда людям необходимо физически дистанцироваться.

Решение администрации предусматривает отмену льгот на проезд для всех пассажиров, которым ранее были предоставлены скидки, кроме людей с 1-й и 2-й группами инвалидности, детей дошкольного возраста, работников государственной полиции и полиции самоуправления, а также педагогов рижских образовательных учреждений.

Бесплатно в общественном транспорте также смогут ездить специалисты по социальной работе находящихся в подчинении департамента благосостояния Рижской думы учреждений, медики и вовлеченные в процесс оказания медицинской помощи люди, работающие в медучреждениях рижского самоуправления.