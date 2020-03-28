"Оставайтесь дома!" Врачи больницы им. Страдиня записали обращение к латвийцам

В приемной внучка соврала врачам, что не была за границей. Теперь ей грозит уголовная ответственность, а медперсоналу и всем работникам, контактировавшим с пожилой женщиной, придется соблюдать 14-дневный карантин. А также всем тем, кто находился с ней в одной палате. И тем, кто их навещал. И тем, с кем они виделись вне больницы. Однако больше всего врачи обеспокоены состоянием пациентки, которая была переведена в эту палату из реанимации. Здесь речь идет уже не о карантине, а об угрозе смерти. И это, к сожалению, не единственный случай.