"Оставайтесь дома!" Врачи больницы им. Страдиня записали обращение к латвийцам

Медики Университетской клинической больницы имени Паула Страдыня записали коллективное видеообращение к жителям Латвии с просьбой не допускать распространения в стране нового коронавруса Covid-19 и оставаться дома.
"Внучка привела бабушку в больницу, не предупредив медиков о том, что сама недавно вернулась с отдыха на дальнем южном курорте. Спустя несколько дней безуспешной терапии, бабушке сделали тест на Covid-19. Он дал положительный результат.
В приемной внучка соврала врачам, что не была за границей. Теперь ей грозит уголовная ответственность, а медперсоналу и всем работникам, контактировавшим с пожилой женщиной, придется соблюдать 14-дневный карантин. А также всем тем, кто находился с ней в одной палате. И тем, кто их навещал. И тем, с кем они виделись вне больницы. Однако больше всего врачи обеспокоены состоянием пациентки, которая была переведена в эту палату из реанимации. Здесь речь идет уже не о карантине, а об угрозе смерти. И это, к сожалению, не единственный случай.
Поэтому сейчас, пока нет ни вакцины, ни лекарств, лучшее, что можно сделать, чтобы не заразиться самим и не заразить остальных — оставаться дома. Чтобы не допустить сценария Италии и Испании, где ситуация вышла из под контроля", — написали работники больницы в описании к опубликованной социальной рекламе.