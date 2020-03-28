Зараженные Covid-19 есть в каждом третьем самоуправлении Латвии

Это Елгавский, Талсинский, Тукумсский, Иецавский, Кегумсский, Алойский, Марупский, Руиенский, Резекненский, Лимбажский, Стопиньский, Сейский, Сигулдский, Огрский, Царникавский, Гаркалнский, Цесисский, Смилтенский, Айзкраукльский, Вецумниекский, Баускский, Коценский, Озолниекский, Олайнский, Мерсрагский, Кекавский, Марупский, Саласпилсский, Крустпилсский, Гробиньский, Кулдигский, Вентспилсский и Энгурский края, а также Лиепая, Рига, Юрмала, Елгава, Резекне, Екабпилс и Даугавпилс.

Больше всего инфицированных Covid-19 по-прежнему в Риге, где частота случаев заболевания составляет от 101 до 250, и в Юрмале - от 11 до 20 человек.

Как сообщалось, за прошедшие сутки выявлено еще 25 случаев заболевания Covid-19, в целом инфицировано 305 человек.

За прошедшие сутки пробы на Covid-19 взяты у 1046 человек, а в целом анализы на вирус сдали 12 748 человек.

SPKC сообщает, что в больницах находится 21 человек с Covid-19, у трех заболевание протекает тяжело.

Директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков сообщил агентству LETA, что у трех человек с тяжелым протеканием заболевания развилась пневмония.

В Рижской Восточной клинической университетской больнице, не уточняя, в каком лечебном учреждении находятся пациенты с тяжелым течением болезни, сообщили агентству LETA, что, хотя все три пациента находятся в отделении интенсивной терапии, их состояние стабильно.

Пациентам оказывается необходимая медицинская помощь. У двух пациентов двусторонняя легочная недостаточность, еще один пациент в возрасте старше 90 лет и имеет различные заболевания.