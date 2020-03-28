Обозреватель ESPN: Бриедис - возможно, единственная звезда в своем весе

В первой категории тяжелого веса до 90,7 кг не хватает звезд и на этот статус может претендовать только Майрис Бриедис. Об этом пишет обозреватель престижного североамериканского издания ESPN Ден Рафаэл.
По его мнению, за всю историю крузервейта (от англ. cruiserweight) были всего три звезды — завершившие карьеру Эвандер Холлифилд и Дейвид Хэй, а также украинец Александр Усик, который теперь перешел в тяжелый вес.
По мнению обозревателя, латвийский боксер Майрис Бриедис сейчас единственный в первой тяжелой категории, кого можно считать звездой. Вместе с тем Рафаэл признал, что Бриедис популярен только у себя на родине, в Латвии.
"Бриедис, по-сути, единственный, но только в Латвии, где он суперзвезда с распроданными боями", — отметил обозреватель.
Уже сообщалось, что следующий бой Бриедиса запланирован на 16 мая в Arēna Rīga против кубинца Юниэля Дортикоса.