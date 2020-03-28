Обозреватель ESPN: Бриедис - возможно, единственная звезда в своем весе

По его мнению, за всю историю крузервейта (от англ. cruiserweight) были всего три звезды — завершившие карьеру Эвандер Холлифилд и Дейвид Хэй, а также украинец Александр Усик, который теперь перешел в тяжелый вес.

По мнению обозревателя, латвийский боксер Майрис Бриедис сейчас единственный в первой тяжелой категории, кого можно считать звездой. Вместе с тем Рафаэл признал, что Бриедис популярен только у себя на родине, в Латвии.

"Бриедис, по-сути, единственный, но только в Латвии, где он суперзвезда с распроданными боями", — отметил обозреватель.