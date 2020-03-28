На дороге из Риги в Саулкрасты образовалась 10-километровая пробка

На выезде из Риги пробка стоит от магазина Depo в Берги до поворота на Балтэзерс, а на Таллинском шоссе продолжается от Адажи до моста через Гаую.

Как сообщили в Саулкрастской краевой думе, сегодня этот приморский город переполнен людьми, потому что у многих рижан в Саулкрасты есть дачи, садовые домики. Пользуясь хорошей погодой, люди массово приезжают в город. Вчера вечером были переполнены все местные продовольственные магазины, кафе, автостоянки.

На туристических объектах края размещены информационные плакаты о мерах предосторожности, также самоуправление через социальные сети распространяет призывы воздержаться от осмотра популярных объектов во время чрезвычайного положения, но люди, к сожалению, их не соблюдают, в отличие от местных жителей, которые стараются не выходить из дома, сообщили в краевой думе.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в Саулкрастском крае пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания Covid-19.