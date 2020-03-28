Сб, 28.03.2020
Я выбрала, как и все мои коллеги, остаться дома и внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Лучшее, что мы, простые люди, можем сделать - это не позволить болезни вспыхнуть с такой силой, что наша медицина с ней не справится. Раиса Смирнова, журналист TVNET
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В России - седьмая смерть пациента с Covid-19

Москва.

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

В Санкт-Петербурге умер пациент, у которого был Covid-19. Он стал шестым умершим в России от этого вируса. Вскоре появилась информация, что в Москве умерла женщина. Таким образом, число умерших от Covd-19 d России - семь человек. 

Первой появилась информация о смерти в  Санкт-Петербурге, этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглов. 

"Буквально сегодня мы потеряли одного человека в больнице Боткинской, — заявил Беглов журналистам 28 марта. — У него был диагностирован [коронавирус], но причина и следствие будут определены после вскрытия. Он приехал первого числа, и определили только после 19 дней. То есть вирус живет не 14 дней, а до 28 дней и только тогда может проявиться", - приводит слова губернатора "Фонтанка.ру". 

Сообщается, что мужчина приехал в Санкт-Петербург 1 марта, а заражение коронавирусом у него определили только спустя 19 дней.  

Также 28 марта в  Москве умерла 69-летняя женщина, у которой было подтверждено заражение коронавирусом. 

Всего на 28 марта в России диагностировано 1264 случая в 62 регионах. 

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