В России - седьмая смерть пациента с Covid-19

В Санкт-Петербурге умер пациент, у которого был Covid-19. Он стал шестым умершим в России от этого вируса. Вскоре появилась информация, что в Москве умерла женщина. Таким образом, число умерших от Covd-19 d России - семь человек.
Первой появилась информация о смерти в Санкт-Петербурге, этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглов.
"Буквально сегодня мы потеряли одного человека в больнице Боткинской, — заявил Беглов журналистам 28 марта. — У него был диагностирован [коронавирус], но причина и следствие будут определены после вскрытия. Он приехал первого числа, и определили только после 19 дней. То есть вирус живет не 14 дней, а до 28 дней и только тогда может проявиться", - приводит слова губернатора "Фонтанка.ру".
Сообщается, что мужчина приехал в Санкт-Петербург 1 марта, а заражение коронавирусом у него определили только спустя 19 дней.
Также 28 марта в Москве умерла 69-летняя женщина, у которой было подтверждено заражение коронавирусом.
Всего на 28 марта в России диагностировано 1264 случая в 62 регионах.