В России - седьмая смерть пациента с Covid-19

"Буквально сегодня мы потеряли одного человека в больнице Боткинской, — заявил Беглов журналистам 28 марта. — У него был диагностирован [коронавирус], но причина и следствие будут определены после вскрытия. Он приехал первого числа, и определили только после 19 дней. То есть вирус живет не 14 дней, а до 28 дней и только тогда может проявиться", - приводит слова губернатора "Фонтанка.ру".