Россия полностью закрывает границу

Ограничения касаются движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через границу России, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.

Данные ограничения, согласно документу, не будут распространяться на дипломатов и приравненных к ним чиновников, а также на россиян, являющихся водителями грузовиков международного автосообщения, на членов экипажей речных судов, бригады международного железнодорожного сообщения.

Разрешено выезжать россиянам, если за границей у них умер родственник (при наличии соответствующих документов), а также же тем, кто живет в Калининградской области и едут транзитом на основную территорию России или обратно.