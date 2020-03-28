Россия полностью закрывает границу

По причине распространения Covid-19, премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин поручил временно закрыть границу государства - с 00:00 30 марта, сообщает "Интерфакс".
Ограничения касаются движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через границу России, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.
Данные ограничения, согласно документу, не будут распространяться на дипломатов и приравненных к ним чиновников, а также на россиян, являющихся водителями грузовиков международного автосообщения, на членов экипажей речных судов, бригады международного железнодорожного сообщения.
Разрешено выезжать россиянам, если за границей у них умер родственник (при наличии соответствующих документов), а также же тем, кто живет в Калининградской области и едут транзитом на основную территорию России или обратно.
Всего на 28 марта в России диагностировано 1264 случая в 62 регионах. Семь человек умерли.