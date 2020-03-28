видео ⟩ Как выглядят лёгкие пациента с Covid-19 в критическом состоянии

Хирург Университетской больницы Джорджа Вашингтона (США) Кит Мортман рассказал CNN, что пациент заразился новым коронавирусом и его лёгкие не работают, как полагается. Больница опубликовала 3D-видео, на котором видно, что происходит в этом органе дыхательной системы.

Желтым цветом отмечены инфицированные и воспаленные участки лёгких.

Когда лёгкие сталкиваются с вирусной инфекцией, они начинают ограничивать его распространение. На снимках видно, что в этом случае повреждения не локализованы в одном месте - лёгкие поражены масштабно.

Это лёгкие 59-летнего мужчины. С момента, как состояние пациента стало серьезным, ему потребовался вентилятор, чтобы нормально дышать, однако, этого оказалось мало - мужчине потребовался еще и аппарат, которые снабжает кровь кислородом.

"Это не пожилой диабетик лет 70-80 со плохой иммунной системой. Ничего, кроме повышенного давления, у этого мужчины не было", - сказал доктор Мортман.

Видео показывает, насколько быстро и агрессивно инфекция может распространяться в организме не таких уж и пожилых пациентов.

Пациент, чьи лёгкие мы видим на 3D-видео, находится в критическом состоянии.