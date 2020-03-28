видео ⟩ Как выглядят лёгкие пациента с Covid-19 в критическом состоянии

Американские врачи опубликовали видео пораженных коронавирусом лёгких 59-летнего мужчины без хронических заболеваний. За несколько дней до критического состояния, мужчина не ощущал никаких характерных для Covid-19 симптомов.
Хирург Университетской больницы Джорджа Вашингтона (США) Кит Мортман рассказал CNN, что пациент заразился новым коронавирусом и его лёгкие не работают, как полагается. Больница опубликовала 3D-видео, на котором видно, что происходит в этом органе дыхательной системы.
Желтым цветом отмечены инфицированные и воспаленные участки лёгких.
Когда лёгкие сталкиваются с вирусной инфекцией, они начинают ограничивать его распространение. На снимках видно, что в этом случае повреждения не локализованы в одном месте - лёгкие поражены масштабно.
Это лёгкие 59-летнего мужчины. С момента, как состояние пациента стало серьезным, ему потребовался вентилятор, чтобы нормально дышать, однако, этого оказалось мало - мужчине потребовался еще и аппарат, которые снабжает кровь кислородом.
"Это не пожилой диабетик лет 70-80 со плохой иммунной системой. Ничего, кроме повышенного давления, у этого мужчины не было", - сказал доктор Мортман.
Видео показывает, насколько быстро и агрессивно инфекция может распространяться в организме не таких уж и пожилых пациентов.
Пациент, чьи лёгкие мы видим на 3D-видео, находится в критическом состоянии.
"К сожалению, нужен длительный период, чтобы восстановится после такого повреждения лёгких", - сказал Мортман, призвав людей отнестись к ситуации серьезно.