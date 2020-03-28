В Литве от Covid-19 уже шесть смертей

Представитель Минздрава Литвы Неринга Микенайте рассказала, что умер пожилой пациент, который лечился в больнице в Укмерге. Тест на Covid-19 ему провели еще до смерти, которая наступила в четверг. Результаты анализа были готовы в субботу, 28 марта.

Директор местной городской администрации Дариус Варнс в интервью литовскому изданию Lrt.lt сказал, что умерший пациент принадлежал не просто к группе риска, а к особой группе риска, как как имел ряд хронических заболеваний, пишет BNS.

"Люди каждый день умирают от онкологических и других заболеваний, а сейчас, согласно решению правительства, нам надо делать этот тест [на коронавирус - прим.ред] всем - и живым, и мертвым, всем", - сказал Варнс.

Как известно, в Литве по состоянию на 28 марта зарегистрировано 382 случая Covid-19. Четверо из умерших от Covid-19 находились в больнице Укмерге, еще один человек - в Клайпеде.