В Литве от Covid-19 уже шесть смертей

Министерство здравоохранения Литвы сообщает, что субботу в стране подтверждена шестая смерть о Covid-19.
Представитель Минздрава Литвы Неринга Микенайте рассказала, что умер пожилой пациент, который лечился в больнице в Укмерге. Тест на Covid-19 ему провели еще до смерти, которая наступила в четверг. Результаты анализа были готовы в субботу, 28 марта.
Директор местной городской администрации Дариус Варнс в интервью литовскому изданию Lrt.lt сказал, что умерший пациент принадлежал не просто к группе риска, а к особой группе риска, как как имел ряд хронических заболеваний, пишет BNS.
"Люди каждый день умирают от онкологических и других заболеваний, а сейчас, согласно решению правительства, нам надо делать этот тест [на коронавирус - прим.ред] всем - и живым, и мертвым, всем", - сказал Варнс.
Как известно, в Литве по состоянию на 28 марта зарегистрировано 382 случая Covid-19. Четверо из умерших от Covid-19 находились в больнице Укмерге, еще один человек - в Клайпеде.
В Латвии по состоянию на 28 марта - 305 случаев. Сообщается, что 21 пациент госпитализирован (в 18 случаях — с легким или средним течением болезни). Три пациента с Covid-19 — в тяжелом состоянии.