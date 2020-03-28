В Тукумсе горит прессованный мусор, ангар и старник
В Тукумсе на территории предприятия по обслуживанию отходов Piejūra, в субботу начался пожар повышенной опасности - в его ликвидации принимают участие 19 сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) и шесть автоцистерн.
VUGD сообщает, что вызов на место происшествия поступил в 16:23. На месте работают спасатели, автоцистерны и тракторная техника предприятия Piejūra. Огонь перебросился на стоящий рядом ангар и старник.
Представитель предприятия Эрик Запорожецс предполагает, что пожар мог начаться из-за того, что на соседнем участке подожгли прошлогоднюю траву. По его словам, есть свидетели того, что частные лица рядом с территорией Piejūra жгли старник.
Запородежецс рассказал, что загорелся прессованный мусор, которые планировалось сдать на переработку в Броцени. Он отметил, что этот мусор практически невозможно потушить, можно лишь ограничить возгорание. Также Запорожецс указал, что еще предстоит подсчитать, но уже ясно, что предприятию нанесены существенные убытки.
Tukums deg @ugunsdzeseji pic.twitter.com/XsyXrRZ0Ab— 𝕰𝖑𝖎𝖓𝖆 𝕽𝖆𝖘𝖓𝖆𝖈𝖊 (@weird_view) March 28, 2020
Представитель VUGD Агрита Витола призвала жителей не подходить к месту пожара и не проветривать помещения. Когда пожар начался, его приехали тушить 12 спасателей и три автоцистерны, однако, мощность пришлось увеличить.
Šodien pēcpusdienā Tukumā, Dienvidu ielā 1, atkritumu pieņemšanas punktā izcēlies ugunsgrēks, informē @ugunsdzeseji. Patlaban notikuma vietā strādā trīs autocisternas un 12 ugunsdzēsēji glābēji, kuriem steidzas pievienoties arī citi kolēģi. pic.twitter.com/GfxXz5OwxJ— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) March 28, 2020
Diemžēl ugunsnelaimes arī nav atceltas! :( pic.twitter.com/RIiQ0Lg9jT— Valdis Zuters (@Valdis_Z) March 28, 2020