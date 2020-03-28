В Тукумсе горит прессованный мусор, ангар и старник

VUGD сообщает, что вызов на место происшествия поступил в 16:23. На месте работают спасатели, автоцистерны и тракторная техника предприятия Piejūra. Огонь перебросился на стоящий рядом ангар и старник.

Представитель предприятия Эрик Запорожецс предполагает, что пожар мог начаться из-за того, что на соседнем участке подожгли прошлогоднюю траву. По его словам, есть свидетели того, что частные лица рядом с территорией Piejūra жгли старник.

Запородежецс рассказал, что загорелся прессованный мусор, которые планировалось сдать на переработку в Броцени. Он отметил, что этот мусор практически невозможно потушить, можно лишь ограничить возгорание. Также Запорожецс указал, что еще предстоит подсчитать, но уже ясно, что предприятию нанесены существенные убытки.

Представитель VUGD Агрита Витола призвала жителей не подходить к месту пожара и не проветривать помещения. Когда пожар начался, его приехали тушить 12 спасателей и три автоцистерны, однако, мощность пришлось увеличить.

Šodien pēcpusdienā Tukumā, Dienvidu ielā 1, atkritumu pieņemšanas punktā izcēlies ugunsgrēks, informē @ugunsdzeseji. Patlaban notikuma vietā strādā trīs autocisternas un 12 ugunsdzēsēji glābēji, kuriem steidzas pievienoties arī citi kolēģi. pic.twitter.com/GfxXz5OwxJ — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) March 28, 2020