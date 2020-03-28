Вс, 29.03.2020
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В Тукумсе горят 200 тонн мусора
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Пожар в Тукумсе. Автор видео - Raimonds Tukišs, VUGD

ФОТО: скриншот видео

В Тукумсе на территории предприятия по обслуживанию отходов Piejūra, в субботу начался пожар повышенной опасности - в его ликвидации принимают участие 19 сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) и шесть автоцистерн. По состоянию на 21:00, удалось локализовать пожар в ангаре. 

VUGD сообщает, что вызов на место происшествия поступил в 16:23. На месте работают спасатели, автоцистерны и тракторная техника предприятия Piejūra.  Огонь перебросился на стоящий рядом ангар и старник. Возгорание в ангаре, где горели 15 кв. метров мусора, удалось локализовать. Однако, продолжает гореть прессованный мусор общей площадью 2000 кв. метров - это примерно 200 тонн. 

Государственная служба среды отмечает, что прямой угрозы от дыма для жителей нет - поблизости нет жилых домов. Однако, если дым все же дойдет до жилых кварталов, жителей призывают не открывать окна. 

Представитель предприятия Эрик Запорожецс предполагает, что пожар мог начаться из-за того, что на соседнем участке подожгли прошлогоднюю траву. По его словам, есть свидетели того, что частные лица рядом с территорией Piejūra жгли старник. 

Запорожецс рассказал, что загорелся прессованный мусор, которые планировалось сдать на переработку в Броцени. Он отметил, что этот мусор практически невозможно потушить, можно лишь ограничить возгорание. Также Запорожецс указал, что еще предстоит подсчитать, но уже ясно, что предприятию нанесены существенные убытки. 

Представитель VUGD Агрита Витола призвала жителей не подходить к месту пожара и не проветривать помещения. Когда пожар начался, его приехали тушить 12 спасателей и три автоцистерны, однако, мощность пришлось увеличить. 

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