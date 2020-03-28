В Тукумсе продолжается пожар. Горят 200 тонн мусора

VUGD сообщает, что вызов на место происшествия поступил в 16:23. На месте работают спасатели, автоцистерны и тракторная техника предприятия Piejūra. Огонь перебросился на стоящий рядом ангар и старник. Возгорание в ангаре, где горели 15 кв. метров мусора, удалось локализовать. Однако, продолжает гореть прессованный мусор общей площадью 2000 кв. метров - это примерно 200 тонн.

Turpinās degošo atkritumu dzēšana Tukumā. Notikuma vietā strādā 19 ugunsdzēsēji glābēji un 6 autocisternas. (video: Raimonds Tukišs, VUGD) pic.twitter.com/RWzjYEJwEP — VUGD (@ugunsdzeseji) March 28, 2020

Представитель предприятия Эрик Запорожецс предполагает, что пожар мог начаться из-за того, что на соседнем участке подожгли прошлогоднюю траву. По его словам, есть свидетели того, что частные лица рядом с территорией Piejūra жгли старник.

Запорожецс рассказал, что загорелся прессованный мусор, которые планировалось сдать на переработку в Броцени. Он отметил, что этот мусор практически невозможно потушить, можно лишь ограничить возгорание. Также Запорожецс указал, что еще предстоит подсчитать, но уже ясно, что предприятию нанесены существенные убытки.