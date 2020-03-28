Аренда собак и воспоминания о войне: как Испания сидит на карантине

Бывший военный репортер, публицист и один из самых известных современных испанских писателей Артуро Перес-Реверте живет то в маленьком местечке Ла-Навата в 35 километрах от Мадрида, то в родной Картахене в провинции Мурсия. Испанская столица вместе с Каталонией, Андалусией и Страной Басков - один из четырех крупных очагов эпидемии коронавируса в стране.

На улицу Реверте выходит, только чтобы выгулять двух своих такс, о чем рассказывает в личном аккаунте в "Твиттере", на который подписано больше двух миллионов читателей: "В некотором смысле существует и единство животных: владельцы выгуливают своих собак по пустынным улицам, осторожно отдаляясь друг от друга, в то время как животные натягивают поводки, виляя хвостами, чтобы сблизиться".

Чтобы пересидеть дома карантин, писатель советует запасаться не только продуктами питания, но и книгами, потому что они "сопровождают, утешают и объясняют", и именно во время больших страхов и надежд отдельно рекомендует перечитать "Графа Монте-Кристо" Александра Дюма.

BBC

Иногда Реверте вспоминает свой военный опыт: "Двадцатилетние мальчики говорят, что с них довольно и им скучно. Черт, прошла всего неделя. Вспомни Сараево: четыре года люди были заперты в подвалах под бомбами, без света и отопления. А когда они выходили за водой, снайперы их убивали". И сравнивает с войной происходящее сейчас: "Раньше мужчины шли на войну. Теперь женщины - врачи, военные, полицейские, медсестры, уборщицы, кассиры, репортеры... Женщины тоже идут на эту войну, их много и среди них много жертв. Мы вместе и равны в беде, давайте помнить это, когда все закончится".

Крупнейшая испанская газета El Pais опубликовала 25 марта ролик, где о своей борьбе с эпидемией коронавируса рассказывают почти пятьдесят врачей из разных уголков страны. Почти 12% из более чем 39 тысяч зараженных вирусом в Испании - медики, пишет газета. Около 5400 работников здравоохранения заразились Covid-19 во время пандемии. Двое врачей умерли: один в Саламанке, а другой в Кордове.