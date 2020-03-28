Сб, 28.03.2020
Если эта ситуация затянется, в ближайшие месяцы мы столкнемся с закрытием СМИ, и я прогнозирую, что мы можем столкнуться также с закрытием больших СМИ. В настоящее время сложилась очень серьезная ситуация. Ивар Аболиньш, председатель Национального совета по электронным СМИ

На природу: в Латвии закрыты некоторые туристические объекты

Смотровая вышка.

ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Чтобы обеспечить безопасность людей во время чрезвычайного положения в стране, АО Latvijas valsts meži (LVM) с 28 марта дня закрыло часть туристических объектов - смотровые башни, бункер в Иле и узкие болотные тропы, где невозможно обеспечить меры по ограничению распространения Covid-19, сообщается на сайте предприятия.

В последнее время интерес людей к посещению природных объектов значительно увеличился. В целом у LVM 340 туристических объектов по всей Латвии, и предприятие считает, что необходимо обеспечить безопасный отдых в лесу, сообщил представитель по связям с общественностью LVM Томас Котович.

Места для отдыха, где невозможны социальное дистанцирование на расстоянии двух метров или дезинфекция поверхностей, закрыты.

Остальные природные тропы и места отдыха открыты, но LVM просит посещающих их людей быть ответственными и соблюдать дистанцию.

Информация о закрытых туристических достопримечательностях размещена в мобильном приложении LVM GEO и на сайте www.mammadabakarte.lv.

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