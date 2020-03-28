На природу: в Латвии закрыты некоторые туристические объекты

В последнее время интерес людей к посещению природных объектов значительно увеличился. В целом у LVM 340 туристических объектов по всей Латвии, и предприятие считает, что необходимо обеспечить безопасный отдых в лесу, сообщил представитель по связям с общественностью LVM Томас Котович.