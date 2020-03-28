В Латвии треть случаев Covid-19 связана с поездками за границу

В субботу начата работа с выяснением источников заражения 25 новых инфицированных Covid-19.

Уже установлено, что девять заболевших вернулись из-за границы - Англии, Нидерландов, Швеции, а два человека заразились от членов семьи, которые вернулись из-за рубежа.

Как сообщалось, за прошедшие сутки выявлено еще 25 случаев заболевания Covid-19, в целом инфицировано 305 человек. За прошедшие сутки пробы на Covid-19 взяты у 1046 человек, а в целом анализы на вирус сдали 12 748 человек.

SPKC сообщает, что в больницах находится 21 человек с Covid-19, у трех заболевание протекает тяжело.

В Рижской Восточной клинической университетской больнице, не уточняя, в каком лечебном учреждении находятся пациенты с тяжелым течением болезни, сообщили агентству LETA, что, хотя все три пациента находятся в отделении интенсивной терапии, их состояние стабильно.

Пациентам оказывается необходимая медицинская помощь. У двух пациентов двусторонняя легочная недостаточность, еще один пациент - в возрасте старше 90 лет и имеет различные заболевания.