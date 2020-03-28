Сб, 28.03.2020
Я выбрала, как и все мои коллеги, остаться дома и внести свой вклад в борьбу с коронавирусом. Лучшее, что мы, простые люди, можем сделать - это не позволить болезни вспыхнуть с такой силой, что наша медицина с ней не справится. Раиса Смирнова, журналист TVNET
1

В Латвии треть случаев Covid-19 связана с поездками за границу

Пассажиры аэропорта Rīga. Иллюстрация

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

По крайней мере треть выявленных вчера случаев заболевания Covid-19 связана с поездками за границу, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

В субботу начата работа с выяснением источников заражения 25 новых инфицированных Covid-19.

Уже установлено, что девять заболевших вернулись из-за границы - Англии, Нидерландов, Швеции, а два человека заразились от членов семьи, которые вернулись из-за рубежа.

Как сообщалось, за прошедшие сутки выявлено еще 25 случаев заболевания Covid-19, в целом инфицировано 305 человек. За прошедшие сутки пробы на Covid-19 взяты у 1046 человек, а в целом анализы на вирус сдали 12 748 человек.

SPKC сообщает, что в больницах находится 21 человек с Covid-19, у трех заболевание протекает тяжело.

В Рижской Восточной клинической университетской больнице, не уточняя, в каком лечебном учреждении находятся пациенты с тяжелым течением болезни, сообщили агентству LETA, что, хотя все три пациента находятся в отделении интенсивной терапии, их состояние стабильно.

Пациентам оказывается необходимая медицинская помощь. У двух пациентов двусторонняя легочная недостаточность, еще один пациент - в возрасте старше 90 лет и имеет различные заболевания.

Как сообщалось, на этой неделе эпидемиологи заявили, что в Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19, когда во многих случаях не удается установить, как заразился человек.

Последние новости

НАВЕРХ