Сб, 28.03.2020
Установление карантина для отдельных населенных пунктов в Латвии стоит рассмотреть, но не сегодня. Юрий Перевощиков, представитель Центра профилактики и контроля заболеваний
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Covid-19 в Латвии: сколько лет трем самым тяжелым пациентам?

Больничный коридор. Иллюстрация

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В Латвии 28 марта зарегистрировано 305 случаев заболевания Covid-19, 21 пациент госпитализирован - трое из них в тяжелом состоянии находятся в одном из учреждений в Рижской восточной университетской больницы. 

В интервью Латвийскому телевидению представитель больницы Илга Намниеце рассказала, что двое пациентов старше 50 лет, у них двустороннее воспаление легких. Третьему пациенту - больше 90 лет, у него ряд хронических заболеваний. Все трое пациентов - из группы риска. Для их лечения используется различная аппаратура. 

Пациенты находятся в отделении интенсивной терапии, их состояние оценивается как стабильное, сказала Намниеце. 

Тем временем Минздрав сообщает, что в возрасте от 20 до 39 лет на данный момент 158 из 305 людей, у которых обнаружен Covid-19. 

Как сообщалось, на минувшей неделе эпидемиологи заявили, что в Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19, когда во многих случаях не удается установить, как заразился человек.

"Есть доказательства того, что в Латвии происходит трансмиссия коронавируса. Эту информацию следует воспринимать серьезно. Заразиться можно и выйдя в общество", - подчеркнул директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков. 

Он указал, что очень важно каждому самостоятельно подумать, как изменить свои привычки, чтобы ужиться с эпидемией, максимально уберечь себя и окружающих, особенно людей с хроническими заболеваниями и пожилых.

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