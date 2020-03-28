Covid-19 в Латвии: сколько лет трем самым тяжелым пациентам?

В интервью Латвийскому телевидению представитель больницы Илга Намниеце рассказала, что двое пациентов старше 50 лет, у них двустороннее воспаление легких. Третьему пациенту - больше 90 лет, у него ряд хронических заболеваний. Все трое пациентов - из группы риска. Для их лечения используется различная аппаратура.

Пациенты находятся в отделении интенсивной терапии, их состояние оценивается как стабильное, сказала Намниеце.

Тем временем Минздрав сообщает, что в возрасте от 20 до 39 лет на данный момент 158 из 305 людей, у которых обнаружен Covid-19.

🔹 Puse COVID-19 inficēto (158 no 305) ir vecumā no 20-39 gadiem.

🔸 3 pacienti vecumā virs 50 gadiem ar smagu slimības norises gaitu ārstējas intensīvajā terapijā.

❗️Aicinām gados jaunos cilvēkus neapdraudēt seniorus, kuriem ir augstāks risks ar COVID-19 slimot smagākā formā! pic.twitter.com/W3UFFJjb2B — Veselības ministrija (@veselibasmin) March 28, 2020

Как сообщалось, на минувшей неделе эпидемиологи заявили, что в Латвии началась локальная трансмиссия Covid-19, когда во многих случаях не удается установить, как заразился человек.

"Есть доказательства того, что в Латвии происходит трансмиссия коронавируса. Эту информацию следует воспринимать серьезно. Заразиться можно и выйдя в общество", - подчеркнул директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.