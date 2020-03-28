Выздоровевший от Covid-19 латвиец: болела голова и не хотелось есть

В телефонном разговоре с журналистом TV3 Арманд рассказал, что первый симптом - повышенная температура. В первый день 38, потом 37 градусов, сухость в горле, слабость, не было аппетита, болела голова, был насморк, на время пропало обоняние.

"Когда мне сказали, что тест положительный, и врач сказал, что если симптомы не тяжелые, надо пить чай, витамины. Эти бациллы в горле, надо было каждые 15 минут полоскать горло, чтобы эти микробы не ушли в легкие", - рассказал Арманд, отметив, что никакого особого или сложного лечения ему не назначали за ненадобностью.

Он две недели провел дома, два повторных анализа показали отсутствие коронавируса. Арманд призывает людей серьезно отнестись к этому заболеванию, так как далеко не все его переносят относительно легко, как было в его случае.