Выздоровевший от Covid-19 латвиец: болела голова и не хотелось есть
Латвиец Арманд Брокс отправился на горнолыжный курорт во Францию, где заболел - после пятидневного отдыха он вернулся в Латвию и сразу обратился к врачам - тест на Covid-19 оказался положительным. В интервью телеканалу TV3 Арманд рассказал о течении болезни и о том, когда наступило выздоровление.
В телефонном разговоре с журналистом TV3 Арманд рассказал, что первый симптом - повышенная температура. В первый день 38, потом 37 градусов, сухость в горле, слабость, не было аппетита, болела голова, был насморк, на время пропало обоняние.
"Когда мне сказали, что тест положительный, и врач сказал, что если симптомы не тяжелые, надо пить чай, витамины. Эти бациллы в горле, надо было каждые 15 минут полоскать горло, чтобы эти микробы не ушли в легкие", - рассказал Арманд, отметив, что никакого особого или сложного лечения ему не назначали за ненадобностью.
Он две недели провел дома, два повторных анализа показали отсутствие коронавируса. Арманд призывает людей серьезно отнестись к этому заболеванию, так как далеко не все его переносят относительно легко, как было в его случае.
Напомним, что по состоянию на 28 марта Covid-19 диагностирован у 305 жителей Латвии. Большая часть заболевших в возрасте от 20 до 39 лет. Трое пациентов старше 50 лет в тяжелом состоянии находятся в реанимации.