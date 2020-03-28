Правительство в воскресенье решит о дополнительных ограничениях

Внеочередное заседание запланировано на 14:00. Ожидается, что оно продлится около получаса, после чего состоится пресс-конференция в режиме онлайн, в которйо примет участие премьер-министр Кришьянис Кариньш, министр здравоохранения Кришьянис Кариньш и министр финансов Янис Рейрс. Они расскажут о новых принятых решениях.

Как уже сообщалось, в рамках борьбы с распространением Сovid-19 рассматривается возможность уже в ближайшее время ввести ограничения на сборища людей на открытом воздухе, заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле. Соответствующее предложение министр подала премьеру.

Министр напомнила, что в среду были констатированы первые пять случаев заболевания с неясным эпидемическим происхождением, поэтому правительство рассматривает дополнительные меры безопасности, в том числе ограничения на пребывание людей в конкретных местах на природе. Минздрав в этом вопросе учтет опыт других стран, в том числе Германии и Эстонии, где такие ограничения уже введены.