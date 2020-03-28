Трампу надоел карантин

В этом выпуске:

Как Трампу карантин надоел и откроют ли Америку к Пасхе?

Можно ли переболеть коронaвирусом дома и каковы неявные симптомы заболевания?

Готова ли Россия к эпидемии?

Видео: Итоги| 07.03.2020

США вышли на первое место по числу заболевших, опередив Китай, где началась вспышка. В штате Калифорния число заболевших удваивается каждые три дня. В штате Нью-Йорк катастрофически не хватает ресурсов. Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы ослабить карантинные меры к Пасхе (12 апреля) и открыть Америку для бизнеса. Он заявил, что "надеется, что к Пасхе американцы снова будут работать", отметив, что решения будут приняты с учетом интересов граждан страны.

Билл Гейтс, основатель компании Microsoft, на заявление главы страны ответил: перезапускать экономику, отводя глаза от груды тел погибших - невозможно.

Микробиолог Александр Гольдфарб в интервью "Итогам" указал, что мир делится на два лагеря - одни хотят остановить пандемию, другие считают, что ограничительные меры убьют экономику. По мнению микробиолога, карантин не надо снимать.

Вирус распространяется из-за контактов людей, и если посмотреть на Нью-Йорк, густонаселенный мегаполис, ясно, что эти контакты надо прекращать и ждать, когда все пройдет.

"Эпидемия развивается, потмоу что люди ходят по улице, новые люди идут, подхватывают и заболевают", - сказал микробиолог, отметив, что "это ошибочная идея президента, отменить карантин". Кроме того, губернаторы штатов имеют достаточно полномочий для того, чтобы ввести ограничительные меры. Например, в штате Нью-Джерси, где живет микробиолог Гольдфарб, все меры в этом штате ввел местный губернатор. Запрещено приглашать домой гостей, закрыты детские сады, школы, меры очень жесткие, нарушители которых могут получить штраф.

По его мнению, все эти тяжелые меры для экономики через время помогут победить коронавирус.

Отмечается, что по данным на середину минувшей недели более трех миллионов американцев стали безработными из-за распространения Covid-19. Генерал американской армии Марк Милли заявил, что стране нужно готовится как минимум к трехмесячным ограничениям привычного образа жизни. И это противоречит идее Трампа снять карантин 12 апреля.